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Бывший главный тренер «Лидса» Марш может возглавить «Саутгемптон»

Вопрос о его назначении может быть решен в ближайшую неделю.
14 февраля 2023 15:07
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер «Лидса» Джесси Марш, отправленный в отставку в начале февраля, может стать тренером «Саутгемптона», сообщают британские СМИ.

Контракт «Лидса» с 49-летним американским специалистом был досрочно расторгнут из-за неудовлетворительных результатов.

По данным источника, вопрос о приглашении Марша находится в стадии финального согласования и команда может получить тренера до матча 24-го тура с «Челси», который состоится 18 февраля.

«Саутгемптон» с 15 очками в 22 играх замыкает турнирную таблицу английской премьер-лиги.

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