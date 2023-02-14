Мбаппе не выйдет в стартовом составе в матче с «Баварией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не войдет в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», сообщают французские СМИ.

По данным источника, главный тренер парижан Кристоф Галтье считает, что Мбаппе не готов играть весь матч целиком, а потому перевел форварда в состав запасных, включив в заявку.

Мбаппе 1 февраля получил травму и провел первую полноценную командную тренировку лишь накануне.

Матч 1/8 финала начнется в Париже на стадионе Парк де Пренс 14 февраля в 23:00.