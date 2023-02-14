Рубен Бараха сменил Гаттузо на посту главного тренера «Валенсии»

Испанец Рубен Бараха назначен новым главным тренером «Валенсии», сообщается на сайте команды.

До «Валенсии» 48-летний Бараха работал с «Сарагосой», «Эльче», «Райо Вальекано», «Тенерифе» и хихонским «Спортингом». Будучи игроком, он дважды становился чемпионом Испании, является обладателем Кубка Испании, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее «Валенсия» отправила в отставку итальянца Дженнаро Гаттузо.

«Валенсия» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, находясь в зоне вылета из Примеры.