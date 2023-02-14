Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд не сыграет за команду «красных дьяволов» в сезоне-2022/23, сообщают британские СМИ.

По данным источника, расследование обвинений, выдвинутых бывшей девушкой Гринвуда, в систематическом насилии, затянулось.

В январе 2022 года 21-летний нападающий был задержан полицией после того, как его бывшая девушка разместила в соцсетях фотографии и сообщение о том, что она подвергалась систематическому насилию со стороны футболиста.

В октябре минувшего года Гринвуд был арестован за нарушение условий залога, а в феврале стало известно о том, что полиция закрыла дело об обвинении футболиста. Но журналисты отмечают, что Гринвуду не удастся в этом сезоне вернуться в основной состав команды.

Действующее соглашение «МЮ» с Гринвудом рассчитано до 2025 года.