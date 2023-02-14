Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче с «Сампдорией»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором миланский клуб на выезде не смог обыграть «Сампдорию» (0:0).

Отметим, что в данный момент черно-синие, занимающие вторую строчку в таблице Серии А, отстают от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

– Естественно, есть разочарование, так как мы хотели выиграть этот матч. Мы не недооценили «Сампдорию», у нас должен был быть другой результат, учитывая все созданные нами моменты. «Сампдория» усердно работала и закрыла все пространства, но мы должны были лучше сыграть на завершении, – цитирует Индзаги итальянские СМИ.

В следующем туре «Интер» на своем поле примет «Удинезе». Игра состоится 18 февраля в 22:45 мск.