Анчелотти считает, что Кроос продлит контракт с «Реалом»  

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о будущем Тони Крооса в королевском клубе.

Отмечается, что немец планирует завершить свою карьеру в ближайшем будущем.

«Я знаю, к чему это все ведет. Мне кажется, что Кроос останется с нами еще на некоторое время», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Добавим, что Кроос перешел в «Реал» летом 2014 года. Всего за сливочных он провел 395 матчей, забил 27 голов и отдал 87 результативных передач. Его контракт с мадридцами истекает в конце текущего сезона.