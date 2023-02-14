Шомуродов является самым дорогим среднеазиатским легионером на данный момент 

Стал известен список самых дорогостоящих футболистов из Средней Азии, которые выступают за рубежом. Рейтинг был составлен порталом Transfermarkt.

Сообщается, что лидером топа стал бывший игрок «Ростова», нападающий Элдор Шомуродов, который на данный момент выступает за «Специю» на правах аренды. 27-летний узбекистанец оценивается в семь миллионов евро. Вторую строчку рейтинга занял казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов с ценой в пять миллионов евро. На третьем месте оказался форвард «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов. Авторитетный портал оценил 29-летнего футболиста в два с половиной миллионов евро.

Добавим, что Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа» в октябре 2020 года. Сумма сделки составила девять миллионов евро. Спустя сезон «Рома» приобрела нападающего за 18 миллионов евро.