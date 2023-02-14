ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шомуродов является самым дорогим среднеазиатским легионером на данный момент 

В тройку рейтинга вошел игрок РПЛ.
14 февраля 2023 17:37
автор: Глеб Шевяков

Стал известен список самых дорогостоящих футболистов из Средней Азии, которые выступают за рубежом. Рейтинг был составлен порталом Transfermarkt.

Сообщается, что лидером топа стал бывший игрок «Ростова», нападающий Элдор Шомуродов, который на данный момент выступает за «Специю» на правах аренды. 27-летний узбекистанец оценивается в семь миллионов евро. Вторую строчку рейтинга занял казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов с ценой в пять миллионов евро. На третьем месте оказался форвард «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов. Авторитетный портал оценил 29-летнего футболиста в два с половиной миллионов евро.

Добавим, что Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа» в октябре 2020 года. Сумма сделки составила девять миллионов евро. Спустя сезон «Рома» приобрела нападающего за 18 миллионов евро.

Это интересно:
Данило заявил, что хочет продолжать выступать за «Ювентус»
В настоящий момент туринский клуб ведет переговоры с бразильцем о продлении контракта. 
14.02.2023 17:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шомуродов является самым дорогим среднеазиатским легионером на данный момент 
В тройку рейтинга вошел игрок РПЛ.
14.02.2023 17:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анчелотти считает, что Кроос продлит контракт с «Реалом»  
33-летний хавбек выступает за мадридский клуб с 2014 года. 
14.02.2023 17:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче с «Сампдорией»
Команды не смогли отличиться забитыми мячами в прошедшей встрече.
14.02.2023 16:42
Футбол
СПАЛ уволил Де Росси с поста главного тренера клуба
Бывший игрок сборной Италии проработал в команде лишь четыре месяца.
14.02.2023 16:15
Футбол
Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Футболист обвинялся бывшей девушкой в насилии.
14.02.2023 15:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Рубен Бараха сменил Гаттузо на посту главного тренера «Валенсии»
В клубе объявили о назначении специалиста.
14.02.2023 15:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мбаппе не выйдет в стартовом составе в матче с «Баварией»
По мнению тренера, французский нападающий не может отыграть весь матч.
14.02.2023 15:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший главный тренер «Лидса» Марш может возглавить «Саутгемптон»
Вопрос о его назначении может быть решен в ближайшую неделю.
14.02.2023 15:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
У игроков «Шинника» не выявлено травм после драки с украинскими футболистами
Руководство ярославской команды сделало официальное заявление.
14.02.2023 14:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика