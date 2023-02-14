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Данило заявил, что хочет продолжать выступать за «Ювентус»

В настоящий момент туринский клуб ведет переговоры с бразильцем о продлении контракта. 
14 февраля 2023 17:53
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о возможности остаться в составе «бьянконери».

Отмечается, что текущее соглашение 31-летнего игрока со «Старой синьорой» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Думаю, что вы скоро услышите хорошие новости. Переговоры складываются крайне положительно. Мне хочется остаться в этой команде», – приводит слова Данило журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Данило выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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