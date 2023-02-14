Матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» состоится в Ульяновске 

Матч 1/32 финала Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдет в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что ранее питерский клуб предлагал провести встречу на «Газпром Арене», однако представители ульяновской команды отказались от этой идеи.

Сообщается, что очная встреча команд состоится на стадионе «Труд». После проверки комиссия признала, что натуральное покрытие поля в Ульяновске соответствует требованиям РФС.

Напомним, что матч плей-офф Кубка России между «Зенитом» и «Волгой« назначен на 25 февраля.