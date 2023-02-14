Нападающий «Реала» Родриго признался, что был шаге от перехода в «Барселону»

Форвард «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что мог перейти в «Барселону» до того, как подписал соглашение с королевским клубом.

Отмечается, что перед переход в мадридскую команду у 22-летнего нападающего был согласован контракт с сине-гранатовыми.

«Когда я был ребенком, у меня было две футболки: и «Барсы» ,и «Реала». Но сделать выбор команды в тот момент было довольно легко, так как я уже согласовал контракт с «Барселоной». Я не мог знать, что мной когда-нибудь заинтересуется «Реал». Было сложно менять решение, однако сейчас я понимаю, что это положительно сказалось на моей карьере», – приводит слова Родриго британская пресса.

Напомним, что Родриго присоединился к «Реалу» в 2019 году. В текущем сезоне за испанскую команду он провел 32 встречи, отметился десятью забитыми мячами и шестью ассистами.