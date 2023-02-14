«Галатасарай» может подписать полузащитника «Динамо» Захаряна 

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкая пресса.

Отмечается, что ранее россиянином активно интересовался «Челси».

По информации источника, турецкий клуб достиг договоренности с бело-голубыми по трансферу 19-летнего хавбека. Сообщается, что сумма сделки составит 11 миллионов евро. Кроме того, московская команда может дополнительно получить два миллиона евро в качестве бонусов.

Напомним, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за клуб РПЛ он отыграл 22 встречи, забил три гола и отдал шесть результативных передач.