«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче 

Футболисты «Зенита» и «Урала» сыграли вничью в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт благодаря голу полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина на 47-м минуте. Петербуржцы отыгрались на 71-м минуте после забитого мяча нападающего Матео Кассьеры.

Напомним, что в настоящий момент Зенит занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей. Урал располагается на десятой строчке, имея в своем активе 21 очко.