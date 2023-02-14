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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче 

Команды проводят тренировочные сборы в ОАЭ. 
14 февраля 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Зенита» и «Урала» сыграли вничью в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт благодаря голу полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина на 47-м минуте. Петербуржцы отыгрались на 71-м минуте после забитого мяча нападающего Матео Кассьеры.

Напомним, что в настоящий момент Зенит занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей. Урал располагается на десятой строчке, имея в своем активе 21 очко.

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