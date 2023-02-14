Защитник «Баварии» Дайо Упамекано в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о нападающем парижан Лионеле Месси.

Отмечается, что по мнению француза, 35-летний форвард является самым умным футболистом мира.

«Нельзя упускать Месси из виду, так как можно тут же пожелать об этом. Это самый умный игрок в мире, который четко анализирует ситуацию. Он способен открываться незаметно, ты можешь не успевать следить за ним, а он уже отдает пас», – приводит слова Упамекано французская пресса.

Напомним, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварии» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 14 февраля, в Париже. Начало матча – 23:00 мск.