СПАЛ назначил Массимо Оддо на пост главного тренера клуба 

Массимо Оддо официально возглавил СПАЛ. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что ранее с поста главного тренера бело-голубых был уволен Даниэле де Росси.

Сообщается, что 46-летний специалист подписал трудовое соглашение с клубом из Феррара до конца сезона с возможность продления контракта на один год, если команда сможет сохранить прописку в Серии Б.

Добавим, что в настоящее время СПАЛ располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии Б, имея в своем активе 24 очка после 24 проведенных игр.