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СПАЛ назначил Массимо Оддо на пост главного тренера клуба 

Ранее тренерскую должность бело-голубых покинул Даниеле де Росси. 
14 февраля 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков

Массимо Оддо официально возглавил СПАЛ. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что ранее с поста главного тренера бело-голубых был уволен Даниэле де Росси.

Сообщается, что 46-летний специалист подписал трудовое соглашение с клубом из Феррара до конца сезона с возможность продления контракта на один год, если команда сможет сохранить прописку в Серии Б.

Добавим, что в настоящее время СПАЛ располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии Б, имея в своем активе 24 очка после 24 проведенных игр.

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