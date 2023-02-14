Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» поделился планами на игру.

Отмечается, что по мнению 35-летнего специалиста, мюнхенцы способны сдержать атаку парижан.

«Мы должны реализовать наш план на игру. В таком случае Месси и Неймар будут под давлением и не смогут показать себя должным образом. Мы хотим постоянно владеть мячом, таким образом, мы сможем победить», – приводит слова Нагельсмана французская пресса.

Напомним, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится во вторник, 14 февраля, в Париже. Начало матча – 23:00 мск.