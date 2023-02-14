Пике признался, что не поздравил Месси с победой на чемпионате мира в Катаре

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что не обращался к Лионелю Месси с поздравлениями после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, в финале мирового первенства аргентинская национальная команда одержала победу над сборной Франции (3:3, пен. 4:2).

«Я не поздравлял Лео. Когда я завершил карьеру, я избегал просмотр чемпионата мира. Я видел финал турнира, но не досмотрел. Я хотел отдохнуть несколько дней, потому что последние месяцы моей карьеры были трудными», – приводит слова Пике испанская пресса.

Напомним, что Пике и Месси долгое время выступали вместе за «Барселону». В январе 2023 года 36-летний защитник завершил свою карьеру.