«Милан» – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Тоттенхэма» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что встреча между командами состоится во вторник, 14 февраля, на стадионе «Сан-Сиро». Начало – в 23:00 мск. Главным арбитром игры был назначен швейцарец Сандро Шерер.

«Милан»: Тэтэрушану, Тшау, Кьер, Калулу, Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Салемакерс, Леау, Жиру.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Сарр, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

Добавим, что ответный матч пройдет 8 марта в Лондоне.