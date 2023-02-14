ЦСКА рассчитывает арендовать нападающего «Хатайспора» Эль-Кааби 

Форвард «Хатайспора» Аюб Эль-Кааби может перейти в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 29-летнего игрока с турецким клубом истекает летом 2023 года.

По информации источника, красные-синие подали предложение арендовать марокканского футболиста до конца сезона с возможностью выкупа. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 4,1 миллиона евро.

Добавим, что Эль-Кааби присоединился к «Хатайспору» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду турецкой Суперлиги он отыграл 21 матч, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.