«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за форварда «Барселоны» Фати 

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом сообщает журналист Бэн Джейкобс в своих соцсетях.

Отмечается, что 20-летний игрок является воспитанником сине-гранатовых.

Как утверждает источник, три клуба АПЛ – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» провели предварительные переговоры с агентом испанского футболиста по поводу возможного перехода. Сообщается, что каталонская команда не желает расставаться с форвардом. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Фати провел за Барселону 31 матч, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.