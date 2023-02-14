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Араухо заявил, что все в «Барселоне» хотят возвращения Месси 

Аргентинец покинул каталонский клуб в августе 2021 года. 
14 февраля 2023 23:10
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего Лионеля Месси.

Отмечается, что на данный момент 35-летний форвард выступает за «ПСЖ».

«Я с радостью бы согласился, чтобы Лео вернулся к нам. Все хотят, чтобы Месси снова оказался здесь. Он лучший футболист мира и сделал бы наш клуб гораздо сильнее. Это бы бы прекрасно», – приводит слова Араухо британская пресса.

Напомним, что Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативных передач.

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