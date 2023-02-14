Араухо заявил, что все в «Барселоне» хотят возвращения Месси 

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего Лионеля Месси.

Отмечается, что на данный момент 35-летний форвард выступает за «ПСЖ».

«Я с радостью бы согласился, чтобы Лео вернулся к нам. Все хотят, чтобы Месси снова оказался здесь. Он лучший футболист мира и сделал бы наш клуб гораздо сильнее. Это бы бы прекрасно», – приводит слова Араухо британская пресса.

Напомним, что Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативных передач.