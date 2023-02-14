«Лидс» не будет искать нового главного тренера в ближайшее время 

«Лидс» не собирается искать кандидатуру на пост главного тренера команды в ближайшем будущем. Об этом сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Отмечается, что ранее на должность наставника английского клуба претендовал Альфред Шредер, который в настоящее время тренирует «Аякс».

Сообщается, что руководство «павлинов» приняло решение доверить команду исполняющему обязанности главного тренера Майклу Скубале. Под его руководством белые дважды сыграли с «Манчестер Юнайтед»: добились ничьей (2:2) и потерпели поражение (0:2).

Добавим, что на данный момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков после 22 сыгранных матчей.