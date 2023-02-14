«Реал» видит в Кварацхелии альтернативу Беллингему 

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт грузинского футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, сливочные могут предпринять попытку приобрести 22-летнего игрока, если переход хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в королевский клуб провалится. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость бывшего футболиста «Рубина» оценивается в 60 миллионов евро.

Добавим, что Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 23 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.