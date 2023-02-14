«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к игроку молодежной сборной Эквадора 

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в услугах хавбека молодежной команды эквадорского «Индепендьенте» Кендри Паеза. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что за 15-летним эквадорцем также следит «Байер».

По информации источника, «пенсионеры» сделали предложение по полузащитнику в размере 17 миллионов евро. Однако руководство эквадорского клуба не согласилось на сделку.

Добавим, что в текущем сезоне Паез играет за молодежку «Индепендьенте». Кроме того, футболист входит в состав сборной Эквадора до 17 лет, за которую провел пять матчей и забил три гола.