«Бавария» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Комана

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол встречи забил форвард немецкой команды Кингсли Коман на 57-й минуте после результативной передачи Альфонсо Дэвиса. Француз не стал праздновать забитый мяч в ворота бывшего клуба.

На 83-й минуте матча парижане забили гол усилиями Килиана Мбаппе, однако система VAR зафиксировала офсайд.

Добавим, что ответная встреча 1/8 стадии турнира между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта, в Мюнхене.

Лига чемпионов

1/8 финала

«ПСЖ» (Париж) – «Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:0)

Гол: – Коман, 57.

Удаление: Павар, 90+2