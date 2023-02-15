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«Бавария» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Комана

26-летний француз отличился забитым мячом на 57-й минуте встречи.
15 февраля 2023 00:55
автор: Глеб Шевяков

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол встречи забил форвард немецкой команды Кингсли Коман на 57-й минуте после результативной передачи Альфонсо Дэвиса. Француз не стал праздновать забитый мяч в ворота бывшего клуба.

На 83-й минуте матча парижане забили гол усилиями Килиана Мбаппе, однако система VAR зафиксировала офсайд.

Добавим, что ответная встреча 1/8 стадии турнира между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта, в Мюнхене.

Лига чемпионов

1/8 финала

«ПСЖ» (Париж) – «Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:0)

Гол: – Коман, 57.

Удаление: Павар, 90+2

источник: «Советский спорт»
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