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Глава УАФ заявил, с России нельзя снимать санкции, что доказывает драка футболистов

В инциденте участвовали и украинские спортсмены.
15 февраля 2023 08:13
автор: Максим Скороходов

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в ответ на драку между спортсменами из «Шинника» и «Миная» обратился в Турецкую федерацию футбола изолировать агрессивных российских футболистов.

«В общем, считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду 2024 в Париже!» - сказал Павелко украинской прессе.

Вечером 13 февраля между футболистами двух команд вспыхнула потасовка. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

По результатам медосмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» не выявлено. Во избежание дальнейшего конфликта было принято решение переместиться в другой отель.

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Глава УАФ заявил, с России нельзя снимать санкции, что доказывает драка футболистов
В инциденте участвовали и украинские спортсмены.
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