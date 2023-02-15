Голы Захаряна, Тюкавина и Грулева принесли «Динамо» победу над «Аланией» в товарищеском матче

Московское «Динамо» в товарищеском матче победило владикавказскую «Аланию» со счетом 3:2.

За бело-голубых голами отличились Арсен Захарян, восстановившийся после повреждения (9-я минута), Константин Тюкавин (37) и Вячеслав Грулев (64). У представителя ФНЛ по пенальти реализовали Батраз Грурциев (45+2) и Артур Галоян (57).

15 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с ЦСКА, 26 февраля у «Алании» запланирована контрольная игра против «СКА-Хабаровск».

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ) - 3:2 (2:1)

Голы: Захарян, 9; Тюкавин, 37; Грулев, 65 - Гурциев, 45+2 (пен.), Галоян, 57