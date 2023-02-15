Обамеянг хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен вернуться в «Барселону» при первой возможности, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, 33-летний габонец сожалеет о переходе в лондонский клуб и ищет возможности летом вернуться в Каталонию. Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года.

Футболист провел за «Челси» 17 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил три гола и отдал одну результативную передачу, однако был исключен тренером команды Грэмом Поттером из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.