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Обамеянг хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» разочарован переходом и хотел бы вернуться в каталонский клуб.
15 февраля 2023 13:33
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен вернуться в «Барселону» при первой возможности, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, 33-летний габонец сожалеет о переходе в лондонский клуб и ищет возможности летом вернуться в Каталонию. Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года.

Футболист провел за «Челси» 17 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил три гола и отдал одну результативную передачу, однако был исключен тренером команды Грэмом Поттером из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.

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