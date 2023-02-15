Ирано-американский бизнесмен готовит предложение в размере 3,75 млрд долларов о покупке «Тоттенхэма»

Ирано-американский бизнесмен Джам Наджафи готовит предложение в размере 3,75 млрд долларов о покупке англиского «Тоттенхэма». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что через несколько недель Наджафи официально обратится к владельцу «шпор» Джо Льюису и председателю правления клуба Дэниелу Леви со своим предложением.

При этом заявка бизнесмена будет структурирована таким образом: 70% от покупной цены будет предложено MSP и привлеченными партнерами, оставшиеся 30% выплатят покровители с Ближнего Востока.