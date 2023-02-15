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Ирано-американский бизнесмен готовит предложение в размере 3,75 млрд долларов о покупке «Тоттенхэма»

Он является председателем MSP Sports Capital.
15 февраля 2023 14:10

Ирано-американский бизнесмен Джам Наджафи готовит предложение в размере 3,75 млрд долларов о покупке англиского «Тоттенхэма». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что через несколько недель Наджафи официально обратится к владельцу «шпор» Джо Льюису и председателю правления клуба Дэниелу Леви со своим предложением.

При этом заявка бизнесмена будет структурирована таким образом: 70% от покупной цены будет предложено MSP и привлеченными партнерами, оставшиеся 30% выплатят покровители с Ближнего Востока.

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