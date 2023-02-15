«Челси» готов выкупить Феликса у «Атлетико»

Лондонский «Челси» готов выкупить нападающего Жоау Феликса у мадридского «Атлетико». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что «аристократы» довольны выступлениями португальца с момента прибытия в Лондон, и владелец Тодд Боэли готов заключить сделку на постоянной основе. Клубами обсуждается сумма в размере 80 млн евро.

Напомним, что Феликс перебрался в мадридский клуб из лиссабонской «Бенфики» в июле 2019 года за компенсацию в размере 127,2 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 131 матч во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 18 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.