Галтье заявил, что «ПСЖ» пройдет «Баварию», если сыграет в ответном матче так, как в конце первого

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье позитивно смотрит на шансы своей команды пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече, прошедшей в Париже, немецкая команда победила - 1:0.

«У нас есть возможность отыграться через три недели. Если мы сыграем, также как последние 25–30 минут, у нас будет надежда на победу над «Баварией». Не исключаю, что потребуется серия пенальти», - сказал Галтье французским журналистам.

Добавим, что ответная игра между «Баварии» и «ПСЖ» пройдет 8 марта.