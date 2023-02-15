Защитник «Миная» отрицает, что игроков «Шинника» заставляли петь украинский гимн

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке между игроками украинского клуба и футболистами российского «Шинника».

«Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно», - сказал Немчанинов украинским журналистам.

Добавим, что также причиной начала драки называют то, что украинцы кричали лозунги, прославляющие их страну, и претензии к россиянам в том, что они не выступают против правительства своей страны.