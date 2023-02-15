«Ницца» подала жалобу после съемок любительского порноролика во время матча с «Лиллем»

Французский футбольный клуб «Ницца» подал жалобу в департамент общественной безопасности после съемок порнографического любительского видео на территории стадиона команды, сообщают французские СМИ.
По данным источника, видео было снято 29 января в туалете стадиона «Альянц Ривьера» во время матча 20-го тура чемпионата Франции против «Лилля». На этот же факт указывает и обращение участницы ролика, которая говорит, что сцена происходит во время игры «Ниццы».
Клуб намерен выяснить обстоятельства произошедшего и потребовать наказания виновных.