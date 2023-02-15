Глебов рассказал, почему отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему отказался от перехода в московский «Спартак».

«В моем понимании не все решают деньги. Есть еще какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты. Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно», - сказал футболист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Добавим, что Глебов перебрался в донской клуб из махачкалинского «Анжи» в январе 2019 года за компенсацию в размере 50 тысяч долларов. С тех пор он провел за команду 114 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет 7,5 миллиона евро.