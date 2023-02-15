Главный тренер «Торино» хочет сохранить Алексея Миранчука, клуб готов заплатить 12 млн евро

«Торино» хочет выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

По данным итальянских СМИ, об этом руководство первого клуба попросил главный тренер команды Иван Юрич, называется сумма, которую «Торино» готов заплатить за 27-летнего футболиста - 12 млн евро.

Напомним, что Миранчук был арендован у «Аталанты» до конца текущего сезона. Контракт россиянина с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Добавим, что Миранчук забил четыре мяча и поучаствовал в трех других голах в 18 матчах за «Торино».