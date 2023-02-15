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Глебов выступил за переход России в АФК: Надо играть, непонятно, какой еще срок этого отстранения

Отечественные клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
15 февраля 2023 15:22

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что поддерживает переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, что отечественные клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

«Я за переход? Наверное, больше да, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения», - сказал футболист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Добавим, что Глебов перебрался в донской клуб из махачкалинского «Анжи» в январе 2019 года за компенсацию в размере 50 тысяч долларов. С тех пор он провел за команду 114 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет 7,5 миллиона евро.

источник: «Коммент.Шоу»
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