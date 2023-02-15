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«Барселону» обвиняют в подкупе испанских судей, клуб выступил с заявлением

«Сине-гранатовые» уверены, что действует в пределах разрешенных правил.
15 февраля 2023 15:24
автор: Максим Скороходов

Испанская радиостанция 15 марта обвинила «Барселону» в том, что клуб перечислял деньги в местный судейский корпус.

«Барселона» моментально отреагировала на обвинения, сообщив в своем заявлении следующее:

1. ФК «Барселона» в прошлом пользовался услугами внешнего консультанта, который снабжал технических секретарей клуба видео-отчетами о молодых игроках из других испанских клубов.

2. Данные отношения распространялись на технические отчеты, касающиеся профессионального судейства, чтобы дополнить информацию, запрашиваемую тренерским штабом первой и второй команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов.

3. Такого рода аутсорсинговые услуги теперь являются обязательным требованием профессионального футбола.

4. «Барселона» сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне.

источник: ФК «Барселона»
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«Барселону» обвиняют в подкупе испанских судей, клуб выступил с заявлением
«Сине-гранатовые» уверены, что действует в пределах разрешенных правил.
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