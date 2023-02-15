ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джо Коул считает «Челси» одним из теневых фаворитов Лиге чемпионов

Команда Поттера может воспользоваться тем, что на нее никто не рассчитывает.
15 февраля 2023 15:44
автор: Максим Скороходов

Экс-защитник «Челси» Джо Коул оценил шансы своей бывшей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала лондонский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Думаю, «Челси» - одна из 10 или 11 команд, которые претендуют на победу. Начался плей-офф. У «Челси» есть игроки, которые могут сделать в одном матче, что угодно. Им будет приятно переключится с неудачных результатов в АПЛ. Лига чемпионов станет чем-то вроде отдушины, никто не ждет, что «Челси» выиграет ее, все это может помочь «Челси» набрать чемпионскую форму», - сказал Коул английским журналистам.

Добавим, что первый матч между «Челси» и «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня, 15 февраля. Игра состоится в Дортмунде и начнется в 23:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Футболисты «Баварии» вылетели в Германию из Парижа с часовым опозданием
Причина заключается в массовом сбое, произошедшим в авиакомпании.
15.02.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» рассматривает Кварацхелию в качестве альтернативы Беллингему
Мадридский клуб выбирает между двумя игроками.
15.02.2023 16:32
Футбол
Дмитрий Селюк: В противостоянии «ПСЖ» и «Баварии» еще не все решено
Вчера «ПСЖ» проиграл дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» - 0:1.
15.02.2023 16:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хорошо заработал на Месси, а от Неймара надо избавляться
Вчера «ПСЖ» проиграл дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» - 0:1.
15.02.2023 16:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
МОК выступил с призывом к странам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду-2024
Многие выступают против участия россиян в соревнованиях.
15.02.2023 16:05
Футбол
Защитник «ПСЖ» Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
Журналисты были неаккуратны.
15.02.2023 15:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хави рассказал, как был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
В итоге футболист всю карьеру игрока провел в «Барселоне».
15.02.2023 15:46
Футбол
Джо Коул считает «Челси» одним из теневых фаворитов Лиге чемпионов
Команда Поттера может воспользоваться тем, что на нее никто не рассчитывает.
15.02.2023 15:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселону» обвиняют в подкупе испанских судей, клуб выступил с заявлением
«Сине-гранатовые» уверены, что действует в пределах разрешенных правил.
15.02.2023 15:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Глебов выступил за переход России в АФК: Надо играть, непонятно, какой еще срок этого отстранения
Отечественные клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
15.02.2023 15:22
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика