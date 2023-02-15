Джо Коул считает «Челси» одним из теневых фаворитов Лиге чемпионов

Экс-защитник «Челси» Джо Коул оценил шансы своей бывшей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала лондонский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Думаю, «Челси» - одна из 10 или 11 команд, которые претендуют на победу. Начался плей-офф. У «Челси» есть игроки, которые могут сделать в одном матче, что угодно. Им будет приятно переключится с неудачных результатов в АПЛ. Лига чемпионов станет чем-то вроде отдушины, никто не ждет, что «Челси» выиграет ее, все это может помочь «Челси» набрать чемпионскую форму», - сказал Коул английским журналистам.

Добавим, что первый матч между «Челси» и «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня, 15 февраля. Игра состоится в Дортмунде и начнется в 23:00 по Москве.