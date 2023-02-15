МОК выступил с призывом к странам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду-2024

МОК выпустил заявление с призывом к Национальным олимпийским комитетам стран, которые намерены бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям будут допущены российские и белорусские спортсмены.

«Правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том виде, какими мы их знаем», - говорится в заявлении организации.

Напомним, что российские и белорусские атлеты отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.