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Защитник «Милана» Томори может перейти в «Тоттенхэм»

Воспитанник «Челси» выступает за миланский клуб с 2021 года. 
15 февраля 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в услугах защитника «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что накануне «шпоры» уступили миланскому клубу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1.

По информации источника, лондонская команда планирует обменять англичанина на Эмерсона Ройала с доплатой. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость игрока «россонери» оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что Томори перешел в «Милан» в 2021 году. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 26 матчей и забил один гол.

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