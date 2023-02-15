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Хави рассказал, что Де Йонг всегда хотел остаться в «Барселоне»

Ранее на игрока претендовал «Манчестер Юнайтед».
15 февраля 2023 17:23

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике Френки де Йонге, который был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Он был очень честен со мной. Он хотел остаться. Так что сомнений не было. Я очень доволен его выступлениями, его лидерством. Он очень эффективен на поле, а это самое главное», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что хавбек перебрался в каталонский клуб из «Аякса» в июле 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за сине-гранатовых 26 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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