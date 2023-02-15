Агент Кварацхелии заявил, что его клиентом интересуется европейские клубы 

Агент форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, Мамука Джугели рассказал, что его клиент входит в сферу интересов нескольких европейских команд.

Отмечается, что ранее 22-летний игрок играл за «Рубин» и «Локомотив».

«Могу подтвердить, что Хвичей интересуются множество других клубов, однако он сосредоточен на Серии А и своей нынешней команде. Он предан неаполитанцам. Кварацхелия действительно счастлив, находясь здесь», – приводит слова Джугели итальянская пресса.

Добавим, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 23 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.