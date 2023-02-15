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«Ювентус» требует от Аллегри победы в Лиге Европы 

16 февраля туринский клуб встретится с «Нантом» в матче 1/16 финала турнира. 
15 февраля 2023 18:11
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ювентуса» рассчитывает, что команда выиграет титул Лиги Европы в этом сезоне. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что данная задача стоит перед наставником «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри

По информации источника, победа во втором по значимости клубном европейском турнире позволит «бьянконери» выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ранее итальянская команда лишилась 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций с зарплатами игроков.

Напомним, что «Ювентус» сыграет с «Нантом» на стадии 1/16 финала Лиге Европы. Первый матч пройдет 16 февраля.

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