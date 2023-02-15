Хаверц заявил, что перед «Челси» стоит задача попасть в первую четверку АПЛ 

Форвард «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о целях команды на нынешний сезон.

Отмечается, что по мнению немца, клубу необходимо время для перестройки с приходом новых владельцев и тренера.

«Я считаю, что наша задача по-прежнему это первые четыре места в чемпионате Англии. Нас всех не устраивает текущая ситуация и мы хотим ее исправить. Команда желает завоевывать трофеи», – приводит слова Хаверца пресс-служба синих.

Добавим, что после 22 проведенных игр «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко.