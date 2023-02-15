«Дядя Миша, спасибо за все!» «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Мужчина скончался на 72-м году жизни.

«Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», - говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у Михаила Овечкина было обнаружено злокачественное новообразование и он был переведен в профильную больницу.