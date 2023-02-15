Гол Медины помог ЦСКА обыграть «Динамо» в товарищеском матче

ЦСКА победил московское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Отметим, что за «армейцев» голы забили Милан Гаич (56-я минута) и Хесус Медина (90). Единственный гол бело-голубых на счету Элазара Дасы (31).

На 58-й минуте встречи был удален защитник красно-синих Виллиан Роша.

Добавим, что 19 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином», 23 февраля московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в матче плей-офф Кубка России.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Гаич, 56; Медина, 90; – Даса, 31

Удаление: Роша, 58.