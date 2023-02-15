«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Мэддисону

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в услугах 26-летнего игрока заинтересованы также «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

По информации источника, «канониры» рассчитывают купить английского футболиста следующим летом. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, что Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года. Всего за «лис» он провел 189 матчей, забил 54 гола и отдал 37 результативных передач.