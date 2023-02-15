Гвардиола считает «Арсенал» лучшим клубом АПЛ на данный момент 

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» высказался о лондонской команде.

Отмечается, что «пушкари» занимают первое место в английском чемпионате в настоящий момент.

Прямо сейчас это лучший клуб Премьер-лиги. Они отлично прошли первую часть сезона, их команда очень стремительна и сконцентрирована. Это будет сложный поединок для обеих команд, но мы постараемся победить», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба АПЛ.

Добавим, что «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на три очка. У лондонцев есть матч в запасе. Встреча между командами Гвардиолы и Артеты пройдет сегодня, 15 февраля, в 22:30 по московскому времени.