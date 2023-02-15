Вингер «Барселоны» Рафинья ожидает тяжелой игры в матче против «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Я ожидаю, что это будет тяжелая игра. Но также я думаю, что это будет одна из лучших игр в этом сезоне. Надеюсь, она будет действительно хорошей», - приводит слова бразильца зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.