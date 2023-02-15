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Зобнин - о «Локомотиве» перед матчем в Кубке России: Слышал о переходах футболистов, но более

«Спартак» поборется с железнодорожниками за выход в полуфинал турнира.
15 февраля 2023 20:43

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.

«Пока ничего не буду говорить. У нас начался недельный цикл, мы готовимся к «Локомотиву». Слышал о переходах футболистов, но более подробную информацию даст уже тренерский штаб», - приводит слова хавбека пресс-служба красно-белых.

Напомним, что первая встреча между командами состоится 22 февраля на домашнем стадионе красно-зеленых. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

источник: ФК «Спартак»
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