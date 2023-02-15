Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси» 

Форвард «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 31-летним игроком интересуется «Челси».

Как утверждает источник, босс «пенсионеров» Тодд Боули провел встречу с владельцем красно-синих Нассером Аль-Хелаифи по поводу возможности покупки бразильского футболиста. Сообщается, что синие могут предложить за нападающего около 60 миллионов евро.

Напомним, что Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. Всего за клуб Лиги 1 он провел 172 матча, забил 117 голов и отдал 76 результативных передач.