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Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси» 

Бразилец выступает за парижан с 2017 года.
15 февраля 2023 21:20
автор: Глеб Шевяков

Форвард «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 31-летним игроком интересуется «Челси».

Как утверждает источник, босс «пенсионеров» Тодд Боули провел встречу с владельцем красно-синих Нассером Аль-Хелаифи по поводу возможности покупки бразильского футболиста. Сообщается, что синие могут предложить за нападающего около 60 миллионов евро.

Напомним, что Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. Всего за клуб Лиги 1 он провел 172 матча, забил 117 голов и отдал 76 результативных передач.

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Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси» 
Бразилец выступает за парижан с 2017 года.
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